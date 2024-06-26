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Завершение войны в Украине в приоритете. У Трампа назвали цели в случае победы на выборах

Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Приоритетом второго срока на посту президента Соединенных Штатов Америки (США) для Дональда Трампа будет скорейшее завершение полномасштабной войны на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", которое получило ответ на запрос от избирательного штаба Трампа.

В избирательном штабе Трампа заявили, что республиканец, со своей стороны, уже неоднократно утверждал, что приоритетом для него будет прекращение войны на территории Украины

"Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам", - говорится в письменном ответе "Голосу Америки" 

В письме добавили, что Трамп сделает все возможное, чтобы "восстановить мир и американскую силу для сдерживания на мировой арене". В частности в очередной раз отметили, что если бы республиканец возглавлял Белый дом, война между Украиной и Российской Федерацией якобы никогда бы не состоялась. 

Трамп может прекратить военную помощь Украине

В общем Трамп уже неоднократно утверждал, что планирует как можно скорее завершить войну в Украине. Впрочем, его условия не были справедливыми по отношению к Киеву.

Как рассказывало Reuters, два ключевых советника республиканца недавно представили план Трампа по войне в Украине. Согласно плану, США будут оказывать поддержку стране только в случае, если Киев согласится сесть за стол переговоров с Россией. В то же время Вашингтон предупредит Москву, что ее отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины. 

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампВойна в Украине