Завершение УПЛ 4 июня: полное расписание матчей тридцатого тура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

В целях сохранения интриги в борьбе за еврокубки и выживание все матчи начнутся в 15:00. Поединки пройдут в Киеве, Полтаве, Одессе, Ровно, а также на Закарпатье и в Киевской области.

Досрочный чемпион "Шахтер" из Донецка встретится с полтавской "Ворсклой" на выезде. Хозяева обязаны побеждать, чтобы претендовать на место в топ-5 и выход в Лигу конференций. Конкуренты "Ворсклы" – "Александрия" и криворожский "Кривбасс" – сыграют в гостях против львовского "Руха" и "Днепра-1" соответственно.

В свою очередь луганская "Заря" будет гостить у закарпатского "Миная", а киевское "Динамо" встретится с харьковским "Металлистом 1925" в столице. Ровненский "Верес" тем временем примет "Ингулец" из Петрового, а ковалевский "Колос" завершит первенство домашним матчем против "Львова".

Наконец "Металлист" из Харькова в статусе хозяина встретится с "Черноморцем" в Одессе. Все поединки, кроме домашних матчей "Днепра-1", "Металлиста" и "Руха", покажет в прямом эфире официальный транслятор УПЛ – Setanta Sports – на своих телеканалах и ОТТ-платформе.

Список матчей 30-го тура Премьер-лиги: