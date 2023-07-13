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Благодаря "зеленой" энергетике Украина создаст более устойчивую энергосистему, - Тимченко

Фото: Максим Тимченко (пресс-служба ДТЭК)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря строительству объектов возобновляемой энергетики, энергосистема Украины станет более устойчивой и безопасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Максима Тимченко для TED.

"Война научила нас, что, полагаясь на возобновляемую энергетику, мы создаем более устойчивую и безопасную энергосистему", - сказал он.

В качестве примера Тимченко привел ветровые турбины, которые, несмотря на то, что весят около 700 тонн и имеют длину в 130 м, очень тяжело поразить ракетой. Кроме того, даже если врагу удастся поразить ракету по турбине, электростанция не остановится, а другие турбины продолжат работать.

"Такая распределенная энергосистема в сочетании с энергией от бытовых солнечных панелей может значительно повысить энергетическую безопасность стран по всему миру. И не только во время войны, но против ряда угроз, таких как пожары и наводнения", - подчеркнул он.

Тимченко также добавил, что с правильным уровнем иностранных инвестиций Украина сможет до 2030 года построить достаточное количество объектов «зеленой» генерации, чтобы поставлять в Европу такой же объем электроэнергии, как и Финляндия.

Напомним, в мае ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт. Это первая в мире ветроэлектростанция, строящаяся во время войны.

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Максим Тимченко