Благодаря повышению тарифа на свет "Энергоатом" планирует завершить год с прибылью

"Представляем новый финансовый план до конца года, поскольку были изменения - по прайс-кепам, ПСО (механизм финансирования льготного тарифа для населения, - ред.). Надеемся быть прибыльными. Видим условия, которые позволят нам работать без убытков", - сказал он.

Отмечается, что первый квартал 2024 года "Энергоатом" завершил с убытком в 5,5 млрд. грн.

Хартмут добавил, что оккупация, повреждение, разрушение активов "Энергоатома" повлекли за собой недопроизводство 87 миллионов МВт·ч.

Из-за сокращения объемов производства недополученная выгода "Энергоатома", по словам вице-президента "Энергоатома", составляет 243 млрд грн.

Напомним, за время полномасштабной войны "Энергоатом" накопил миллиардные долги в рамках возложения специальных обязанностей (ПСО).

Стабилизацию финансового состояния компании называли одной из причин, почему правительство повысило для населения тарифы на электричество в июне 2023-го.