RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Благодаря атомной энергетике было обеспечено надежное электроснабжение, - эксперт

Фото: благодаря атомной энергетике было обеспечено надежное электроснабжение (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Атомная энергетика позволила обеспечить надежное электроснабжение даже в условиях постоянных обстрелов.

Об этом заявил политолог Евгений Магда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Liga.Net.

"Несмотря на удары россиян по распределительным станциям украинских АЭС атомный компонент украинской энергетики сработал должным образом, обеспечив ритмичные поставки электроэнергии", - написал он.

Магда отметил, что несмотря на пессимистические прогнозы некоторых экспертов Украина прошла эту зиму.

Отдельно он отметил самоотверженную работу сил ПВО и ремонтных бригад энергетиков, которые начинали ликвидировать повреждения сразу после сигнала отбоя тревоги.

Ранее председатель подкомитета Верховной Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб рассказала, что слаженная работа Министерства энергетики и энергетических компаний позволила пройти зиму почти без отключений света.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭлектроэнергияАЭС