Задания от Кабмина: лифты и подача воды должны работать при отключениях

"Должна быть обеспечена работа лифтов, помп для водоснабжения на верхние этажи. Отдельная работа по генераторам и солнечным панелям", - сказал он.

Как отметил Шмыгаль, один из ключевых элементов усиления нашей энергетической устойчивости - это энергоэффективность.

По его словам, ОСМД могут получить компенсацию от Фонда энергоэффективности за установку солнечных электростанций и тепловых насосов для отопления.

"Важно, что это гранты в размере до 2 млн гривен. То есть государство дает средства, чтобы люди улучшали условия своего энергообеспечения. Местные власти должны также активно включаться во все эти процессы", - сказал он.

Отключение света

Напомним, после российских обстрелов электростанций Украины весной 2024 года образовался дефицит электроэнергии, который только ухудшится летом. В мае уже начались отключения света для населения.

По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если ситуация со светом в Украине будет ухудшаться, 54% опрошенных планируют использовать индивидуальные накопители электроэнергии, 43% - альтернативные источники энергии. Планирует уехать за границу 4% респондентов.