Задача государственных монополистов - работать на экономику, а не получать сверхприбыли, - эксперт

Правительство обязано управлять государственными компаниями, которые удерживают монопольное положение на рынке, и заботиться, чтобы эти компании работали на экономику, а не получали сверхприбыли.

"Правительство обязано управлять этими процессами, потому что государственные монополисты - в управлении правительства. И не с целью получения максимальных прибылей этими монополиями. Это не есть задача естественных монополистов, государственных тем более! Задача государственных монополистов - создавать максимально эффективные условия для работы экономической системы. Там, где есть естественные монополисты, - энергетические компании или логистические, такие как "Укрзализныця", - основная задача правительства - обеспечивать минимальные возможные тарифы", - подчеркнул Новак.

Он подчеркнул, что именно таким должен быть подход Кабмина, если нужно стимулировать развитие экономики, создавать новые рабочие места и усиливать национальную безопасность.

"Получение "Укрзализныцей" или облгазами максимальных прибылей не является задачей власти по управлению естественными государственными монополиями. Сохранение минимальных тарифов на товары и услуги государственных монополий позволит бизнесу гораздо эффективнее работать. Тогда по всей экономической системе все субъекты хозяйствования смогут, во-первых, в условиях войны лучше выживать, а во-вторых - обеспечивать больше рабочих мест и налоговых платежей и усиливать экономическую оборону", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзализныця" получила за 3 квартала 2024 года 1,7 млрд грн чистой прибыли. Это, по мнению экспертов рынка, позволяет компании удержать тариф на грузы на текущем уровне. Но УЗ существенно увеличила операционные расходы, и из-за этого инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес-ассоциации, в том числе международные торговые палаты, раскритиковали это решение и предупредили о значительных рисках для экономики, которые оно несет. Так, завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил, что может закрыть завод, где работает 20 тысяч человек. А в Дунайском пароходстве заявили об опасности остановки флота в случае повышения тарифа.