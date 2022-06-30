Під завалами ТЦ у Кременчуці знайшли ще п'ять фрагментів тіл
Фото: під завалами "Амстор" у Кременчуці знайшли ще п'ять тіл (facebook com MNS GOV UA)
Рятувальники під завалами торгового центру "Амстор" у Кременчуці знайшли ще п'ять фрагментів тіл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Станом на 15:20 30 червня аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару продовжуються. Всього під завалами ТЦ знайшли 22 фрагменти тіл.
Нагадаємо, що Росія 27 червня завдала ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці. Окупанти випустили 10 ракет.
Пізніше стало відомо, що під час російської атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян.
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