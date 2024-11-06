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Затягивание с регуляторными изменениями может осложнить импорт электроэнергии в Украину, - эксперт

Фото: затягивание с регуляторными изменениями может усложнить импорт электроэнергии в Украину (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украина может столкнуться с проблемами при импорте электроэнергии из-за промедления с необходимыми регуляторными изменениями.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ТРК "Киев".

"Для того чтобы воспользоваться в полной мере импортом в сложное время необходимы изменения прайс-кепов, чтобы сделала НКРЭКУ, комиссия регуляторная, которая должна этим заниматься. К сожалению, она затягивает с этим вопросом и это может стать проблемой", - отметил эксперт.

По словам Омельченко, в настоящее время Украина импортирует около 15% электроэнергии от лимита, установленного ENTSO-E. Основными странами-поставщиками являются Румыния, Молдова, Словакия, Польша и Венгрия.

"Сейчас мы импортируем немного, потому что у нас нет большого дефицита мощности, на сегодняшний день где-то импорт составляет около 15%, если брать суточные потребности", - пояснил Омельченко.

Недавно глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что предельные цены на рынке электроэнергии (прайс-кепы) могут стать серьезными препятствиями при импорте электроэнергии из Европы.

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Электроэнергия