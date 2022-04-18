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Затягування поставок зброї в Україну дозволяє РФ забирати життя українців, - Зеленський

Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деякі партнери не дали відповіді щодо поставок зброї з першого дня війни. Також іноді відповіді формулюються так, що поставки можуть початися не раніше травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Володимира Зеленського.

"Я прямо кажу в таких ситуаціях: кожна затримка зброї, кожна політична затримка - це дозвіл РФ забирати життя українців. Саме так РФ це трактує, саме так не повинно бути в реальності", - різко заявив президент України.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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