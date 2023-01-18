Не заинтересованы в мире: Николенко об возмущении России мирным планом Зеленского

В Кремле возмущены предложенной во время саммита G20 президентом Украины Владимиром Зеленским формулой мира . Однако мнение России уже никого не интересует.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Возмущение России

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия не видит смысла вести переговоры с Украиной поскольку формула мира якобы содержит "бессмысленные инициативы".

"Зеленский выдвигает какие-то абсолютно бессмысленные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи", - заявил российский министр.

Мнение России никому не интересно

Как пояснил Николенко, своим возмущением Кремль в очередной раз показал реальные намерения и то, что Россия никоим образом не заинтересована в мире. "Перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада, является дымовой завесой для продолжения террористических атак против Украины.

"Хорошие новости - наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ", - пишет Николенко.

По словам спикера МИД, формула мира президента Украины получила широкую международную поддержку.

"Это - комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", - добавил Николенко.

Чтобы ускорить наступление мира, МИД Украины продолжает работать над тем, чтобы наша страна получала танки, ПВО, ракеты большой дальности, боеприпасы, финансы и дополнительные тренировки для наших воинов.