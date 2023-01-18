Не заинтересованы в мире: Николенко об возмущении России мирным планом Зеленского
В Кремле возмущены предложенной во время саммита G20 президентом Украины Владимиром Зеленским формулой мира. Однако мнение России уже никого не интересует.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.
Возмущение России
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Россия не видит смысла вести переговоры с Украиной поскольку формула мира якобы содержит "бессмысленные инициативы".
"Зеленский выдвигает какие-то абсолютно бессмысленные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все, что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее. О переговорах с Зеленским по его инициативам не может быть и речи", - заявил российский министр.
Мнение России никому не интересно
Как пояснил Николенко, своим возмущением Кремль в очередной раз показал реальные намерения и то, что Россия никоим образом не заинтересована в мире. "Перемирие на Рождество", ожидание "реальных" предложений Запада, является дымовой завесой для продолжения террористических атак против Украины.
"Хорошие новости - наши партнеры уже давно не обращают внимания на то, что говорят в МИД РФ", - пишет Николенко.
По словам спикера МИД, формула мира президента Украины получила широкую международную поддержку.
"Это - комплексный документ из десяти пунктов, воплощение которых поможет восстановить мир на украинской земле и создаст предохранители для неповторения российской агрессии в будущем. Нравится это кому-то в Кремле или нет, но России придется выполнять мирную формулу", - добавил Николенко.
Чтобы ускорить наступление мира, МИД Украины продолжает работать над тем, чтобы наша страна получала танки, ПВО, ракеты большой дальности, боеприпасы, финансы и дополнительные тренировки для наших воинов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 15 ноября президент Украины выступил на саммите G20 в режиме онлайн, во время которого озвучил формулу мира.
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