У Затоці потонув відпочивальник з Черкаської області, його син-зник

Сьогодні вдень, 17 липня, в Затоці (Одеська область) відпочивальник з Черкаської області зі своїм 13-річним сином пішли купатися в морі. Через деякий час тіло чоловіка дістали з води. Хлопчика шукають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Нацполиции в Одеській області.
Правоохоронці зазначили, що тіло чоловіка дістали з води без ознак насильницької смерті. "Де знаходиться дитина, встановлюється", - уточнили в поліції.
Причину смерті 49-річного чоловіка встановить судово-медична експертиза. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою "нещасний випадок"
Нагадавши, в Україні з початку року на водоймах загинули 665 осіб, серед них 70-діти.