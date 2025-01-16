На заместителя руководителя Одесской облпрокуратуры Раковича открыли уголовное дело: решение ВАКС

Высший антикоррупционный суд обязал САП открыть в отношении них уголовное производство по статьям 368-5 УК Украины "Незаконное обогащение" и 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации". Речь идет об активах на немалую сумму - более 52 млн грн.

Фрагмент решения ВАКС. Скриншот с сайта УНИАН со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений

Дело открыли после обращения в ВАКС общественной антикоррупционной организации "Братство защитников". Сначала представители ОО написали сообщение о совершении правонарушения в Специальную антикоррупционную прокуратуру, но там отказались давать делу ход. После этого, антикоррупционеры подали иск уже в Высший антикоррупционный суд, и тот полностью согласился с аргументами активистов, обязав САП открыть уголовное производство.

"Имеется реальная обоснованная вероятность того, что указанные в заявлении активы на сумму ориентировочно 52 млн. 602 тыс. 428 грн. были приобретены за счет незаконных средств, полученных в период выполнения заместителем руководителя Одесской областной прокуратуры ЛИЦО_5 функций государства, а оформлены они на близких лиц прокурора только для видимости (маскировки). Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о том, что прокурор как субъект декларирования и лицо, уполномоченное на выполнение функции государства, совершил уголовные преступления, за которые предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 368-5 УК Украины "Незаконное обогащение" и ст. 366-2 УК Украины "Декларирование недостоверной информации", - цитирует УНИАН решение ВАКС.

Как напоминает УНИАН, то, что семья Раковичей может жить не по средствам, в конце прошлого года обнаружили СМИ. Так, в августе 2023 года мать прокурора Наталья Ракович оформила на себя дом площадью 274,5 кв.м в Санжейке Одесской области, расположенный в нескольких минутах ходьбы от побережья. Кроме того, тогда же на нее была записана квартира в Одессе, площадью около 100 квадратных метров. На его тещу в 2023 году была оформлена квартира в Одессе площадью 94,7 квадратных метров. Кроме того, у нее уже был дом в г.Белгород-Днестровский и в 69 квадратных метров в ЖК "Французский" в Одессе.

"Кстати ранее, в 2018 году, мать и отец заместителя одесского облпрокурора сделали ему неожиданные подарки - по 650 тыс грн каждый. Интересно, что хоть после этого, в 2019 году Максим и Валентина Раковичи развелись, формально, согласно декларации, они все время проживают вместе. Более того, когда ушел из жизни отец Максима Николай Ракович (к слову - он, как и его сын, всю жизнь проработал в органах прокуратуры), то немалое наследство (в частности 7,4 млн грн и недешевую недвижимость) он оставил не сыну, а его бывшей жене", - говорится в сообщении УНИАН.

После решения ВАКС САП открыла в отношении Раковичей два отдельных производства - 42024000050000039 - по факту приобретения активов, стоимость которых значительно превышает их законные доходы, и 42024000050000040 - по фактам умышленного внесения в декларации фигурантов заведомо недостоверных сведений.

Если факты о внесении в декларацию недостоверных сведений подтвердятся, фигурантам дела грозит штраф от четырех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В случае подтверждения фактов незаконного обогащения - наказанием может стать лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

К слову, по данным УНИАН, в 2021 году Максим Ракович заполнял так называемую "Анкету добропорядочности прокурора". В ней он лично подписался, что уровень его жизни соответствует имеющемуся у него и членов семьи имуществу и полученным доходам. Теперь давать оценку этим словам будет расследование НАБУ.