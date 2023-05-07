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Замминистра обороны о контрнаступлении ВСУ: когда начнется, Россия будет в панике

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Воскресенье 07 мая 2023 20:26
Замминистра обороны о контрнаступлении ВСУ: когда начнется, Россия будет в панике Фото: когда начнется контрнаступление, Россия будет в панике (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Валерия Полищук

Россия будет в панике, когда начнется контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью The Independent.

"Мы начнем наше контрнаступление - когда и где, сейчас не имеет значения. И когда это произойдет, Россия будет в панике, вы увидите много паники. Они все еще не понимают, что их пропаганда демонстрирует ложную картину того, что на самом деле происходит на земле. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров и не в Интернете", - заявил он.

По его словам, наступление раскроет правду, скрытую за жестко контролируемой российской пропагандой в отношении военных действий, и приведет к расплате среди простых россиян.

По его словам, удержание Бахмута было ключевым моментом в подготовке Украины к контрнаступлению.

Он подчеркнул, что удерживая позиции в "крепости" Бахмут, Украина показала, что российская военная машина "не того качества, которое мы видели год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и в первой волне ввела танки".

"Это означает, что они неизбежно придут к катастрофе - рано или поздно. Бахмут продемонстрировал не только нам в Украине, но и врагу, что военного решения для России в этой войне нет; хуже того, в конце этой войны Россию ждет военная катастрофа, и мы ее скоро увидим", - заявил замминистра.

Напомним, ожидания от контрнаступления Вооруженных сил Украины могут быть переоценены в мире, что может привести к "эмоциональному разочарованию".

В частности, The Washington Post показало, как может развиваться будущее контрнаступление наших воинов.

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