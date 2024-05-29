Замглавы Минфина США приедет в Киев для переговоров об ужесточении санкций против России

Адейемо встретится с помощниками президента Владимира Зеленского, законодателями, учеными и группами гражданского общества перед важной речью о планах США по дальнейшей деградации российского военно-промышленного комплекса в Берлине 30 мая.

С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года Вашингтон ввел санкции в отношении более 4000 физических и юридических лиц с целью привлечь Россию к ответственности, включая 80% российского банковского сектора по активам.

"Мы продолжаем предпринимать действия, чтобы подорвать военную машину России и перекрыть каналы для уклонения, в том числе введя санкции в отношении почти 300 физических и юридических лиц только в этом месяце", - заявил представитель Минфина, пожелавший остаться неизвестным.

Вашингтон и его союзники также были обеспокоены значительной поддержкой в виде товаров двойного назначения, которые Китай поставлял на российскую оборонно-промышленную базу, и будут продолжать получать их напрямую с Китаем, добавил чиновник.

Российские активы

Адейемо обсудит усилия лидеров "Большой семерки" по разблокированию российских активов стоимостью около 300 млрд долларов, замороженных Западом после начала войны, что даст Украине доступ к большему финансированию в среднесрочной и долгосрочной перспективе, сообщил представитель казначейства.

Представитель Минфина заявил, что министры финансов стран "Большой семерки" в субботу добились существенного прогресса в переговорах о том, как использовать будущие доходы от этих российских активов для увеличения финансирования Украины, но не сообщил подробностей.

США подталкивают своих партнеров по "Большой семерке" - Японию, Германию, Францию, Великобританию, Италию и Канаду - поддержать кредит, который мог бы предоставить Киеву 50 млрд долларов в ближайшем будущем. По словам чиновников, вместо полной конфискации активов такой кредит будет обеспечен за счет будущих процентных доходов по активам в течение определенного периода времени.

Адейемо также обсудит усилия Украины по борьбе с коррупцией и подчеркнет усилия США, направленные на то, чтобы помочь Украине продолжать привлекать частные инвестиции, в том числе посредством увеличения финансирования государственного сектора, сообщил представитель Минфина.