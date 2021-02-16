Застряглі на Занзібарі туристи повернулися до України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що частина пасажирів не змогла взяти на борт усі свої речі через те, що літак робив зупинку в турецькій Анталії. Однак на сайті авіакомпанії кажуть, що цим же літаком доставили весь багаж. SkyUp висловив подяку за сприяння Державіаслужбі України, Міністерству інфраструктури, а також Міністерству закордонних справ і посольству України в Кенії.

Близько 180 українських туристів на три дні застрягли на африканському острові Занзібар, оскільки зламався їх літак, який повинен був доставити їх до України ще 13 лютого. Пізніше, коли технічну несправність усунули, був потрібен час, щоб погодити новий маршрут і отримати дозволи всіх країн, кордони яких перетинав літак.