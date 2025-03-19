Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю

"Капсула SpaceX Crew Dragon с астронавтами NASA Бутчем Уилмором и Суни Уильямс приземлилась у берегов Флориды незадолго до 18:00 по восточному времени (до 01:00 по киевскому - ред.). Приводнение знаменует собой завершение длительного девятимесячного пребывания дуэта в космосе", - пишет CNN.

В последующих обновлениях издание написало, что после приземления спасатели начали получить капсулу SpaceX пресной водой. Так называемая "пресная ванная" предназначено для тогоч чтобы удалить как можно большее количество соленой воды.

"Соленая вода вызывает коррозию, и мы хотим попытаться смыть как можно больше соленой воды, чтобы уменьшить коррозию металлических конструкций", - сказала Кейт Тайс из SpaceX.

Отмечается, что когда капсула пристыкована к МКС, астронавты входят и выходят через верхний люк, который соединяется с модулем станции. После приземления или же приводнения, для выхода на Землю используют именно боковой люк. Его открывают впервые после возвращения с орбиты, что символизирует завершение миссии. На данный момент, как пишет CNN, астронавты впервые дышат свежим воздухом, а спасательные команды проверяют их состояние, готовясь к высадке четырех пассажиров.

Как пишет CNN, четыре вернувшихся на Землю астронавта - Бутч Уилмор, Суни Уильямс, Ник Хейг и российский космонавт Александр Горбунов, выйдут из корабля на носилках. Это обычная мера предосторожности, которую SpaceX всегда принимает, когда астронавты возвращаются из многомесячных путешествий в космос.

По последней информации CNN, астронавты уже покидают капсулы.