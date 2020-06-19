Поліцейський, який застрелив афроамериканця в Атланті, здався владі

Колишній офіцер поліції Атланти (штат Джорджія) Гаррет Ролф, який смертельно поранив при затриманні афроамериканця Рейшарда Брукса, здався владі штату. Через годину він був звільнений під заставу і йому не потрібно буде носити електронний браслет.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Рольфу пред'явлено звинувачення за 11 пунктами, зокрема, в навмисному вбивстві. Його напарника звинувачують у нападі на підозрюваного при обтяжуючих обставинах.

Після інциденту Ролф був звільнений з поліції міста, його напарник Девін Броснон, який також брав участь у затриманні афроамериканця, відсторонений від оперативної роботи.

Раніше прокурор округу Пол Говард заявив, що влада Фултона видала ордер на арешт колишнього поліцейського і його напарника, під час затримання якими помер Брукс.

Прокурор інформував, що Ролфу і його напарникові Броснону надано час до вечора четверга, щоб добровільно з'явитися в прокуратуру і здатися правосуддю.

Нагадаємо, 14 червня в Атланті (штат Джорджія) загинув 27-річний афроамериканець Рэйшард Брукс на тлі акцій протесту, після чого глава поліції Атланти Еріка Шилдс подала у відставку.

Поліцейському, який застрелив темношкірого в Атланті, може загрожувати страта.