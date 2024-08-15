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Применение для трансфертного ценообразования только нормы Platts – ошибка украинских налоговиков, - эксперт

Четверг 15 августа 2024 12:18
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Применение для трансфертного ценообразования только нормы Platts – ошибка украинских налоговиков, - эксперт Фото: применение для трансфертного ценообразования нормы Platts – ошибка украинских налоговиков (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Украине налоговое законодательство не ограничивает налогоплательщика использованием только одной базы данных для сравнения цен на экспорт железорудного сырья. Так что применение исключительно норм Platts налоговыми органами является ошибкой.

Об этом заявил директор практики по трансфертному ценообразованию Deloitte в Украине Александр Ямпольский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Он подчеркнул, что украинский бизнес часто обращается в суды, чтобы отменить такие доначисления, и уже немало случаев успешного обжалования решений налоговых органов. Вывод суда по этим делам свидетельствует, что метод сравнения цен на основе Platts должен быть применен только тогда, когда он такой же надежный, как и метод рентабельности.

При этом суды отмечают, что бремя доказывания лежит на налоговых органах. Поэтому если компания провела качественный анализ, то налоговые органы должны сначала обжаловать ее подход, и только потом применять собственный метод.

"Однако некоторые суды поддерживают позицию налоговых органов, утверждая, что указанные аспекты не столь важны. Один из судов высказал позицию, что для сравнения цен на экспорт железорудного сырья нужно использовать только одну базу данных, а именно Platts. Налоговое же законодательство не ограничивает налогоплательщика только одним источником информации, а допускает широкий выбор источников", – сообщил Ямпольский.

Он отметил, что такая позиция подтверждена и международной практикой, а именно Руководствами ОЭСР (первоисточник правил трансфертного ценообразования).

"Установки не упоминают о необходимости применения ни единого источника информации, ни единого метода для анализа. Кстати, даже украинские налоговые органы не всегда используют один и тот же источник информации во время своих проверок", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее партнер консалтинговой компании KM Partners Иван Шинкаренко подчеркнул, что украинская налоговая довольно часто предвзято трактует нормы контроля трансфертного ценообразования в свою пользу.

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