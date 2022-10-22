RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Применение Россией ядерного оружия будет враждебным актом против человечества, - премьер Японии

Фото: Кисида Фумио, премьер-министр Японии (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Применение Россией ядерного оружия против Украины было бы враждебным актом против человечества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр страны, уже испытывавшей удар ядерной бомбой, Кисида Фумио, назвал шантаж президента России Владимира Путина "глубоко тревожным".

"Акт угрозы применения Россией ядерного оружия является серьезной угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлем", - заявил премьер.

Уже в следующем году в мае Кисида примет лидеров G7 в Хиросиме - городе, куда в августе 1945 года американские военные сбросили ядерную бомбу. Уже через три дня бомба была сброшена и на Нагасаки.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия пригрозила России "серьезными последствиями" в случае применения ядерного оружия против Украины.

Между тем, министр обороны Бен Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия Кремлем. Однако он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин действует нерационально.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияРоссийская Федерация