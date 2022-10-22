Применение Россией ядерного оружия будет враждебным актом против человечества, - премьер Японии

Применение Россией ядерного оружия против Украины было бы враждебным актом против человечества.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Премьер-министр страны, уже испытывавшей удар ядерной бомбой, Кисида Фумио, назвал шантаж президента России Владимира Путина "глубоко тревожным".
"Акт угрозы применения Россией ядерного оружия является серьезной угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлем", - заявил премьер.
Уже в следующем году в мае Кисида примет лидеров G7 в Хиросиме - городе, куда в августе 1945 года американские военные сбросили ядерную бомбу. Уже через три дня бомба была сброшена и на Нагасаки.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Британия пригрозила России "серьезными последствиями" в случае применения ядерного оружия против Украины.
Между тем, министр обороны Бен Уоллес считает маловероятным применение ядерного оружия Кремлем. Однако он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин действует нерационально.
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