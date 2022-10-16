Применили ракету Onyx. Оккупанты обстреляли Николаевскую область из Крыма комплексом "Бастион"
Российские оккупанты в течение 15 октября обстреливали позиции ВСУ на Южнобугском направлении вдоль линии боевого столкновения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наОперативное командование "Юг".
"Противник атаковал Николаевскую область из берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа Onyx из временно оккупированного Крыма. Обошлось без потерь", - отметили наши воины.
Также продолжались вражеские обстрелы портовой инфраструктуры и акватории Очакова из миномета 120 калибра.
Кроме этого, на позиции наших воинов россияне 4 раза направляли тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков.
"В течение дня продолжался обстрел почти двадцатью реактивными снарядами деоккупированной части правого берега Днепра Херсонщины. Оккупанты били из системы залпового огня "Град" с левого берега. Потери и разрушение инфраструктуры уточняются", - добавили в ОК "Юг".
Напомним, авиация ВСУ поразила российскую ПВО в Херсонской области.
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