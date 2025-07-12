В приложении "Резерв+" снова произошел сбой

Пользователи приложения сообщают, что из-за ошибки при загрузке персональных данных, невозможно получить доступ к военно-учетным документам, информации о бронировании, отсрочке и тому подобное.

Предыдущий раз проблемы в работе приложения фиксировались 10 июля. При попытке войти в систему приложение также долго загружалось и в конце концов выбивало ошибку.

"Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже", - отмечается на главном экране.

Новые функции "Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, которое было разработано для призывников, военнообязанных и резервистов. В профиле каждый может обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.

Как рассказывала недавно заместитель главы Министерства обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, военнообязанные, которые не успели вовремя обновить персональные данные, отныне могут оплатить штраф в "Резерв+" онлайн. Более того, на оплату онлайн будет действовать 50% скидка.

В первой версии сервиса доступна только уплата штрафа за несвоевременное уточнение персональных данных, однако впоследствии оплатить штраф можно будет и за другие нарушения воинского учета.

Минобороны отметило, что штрафы запускаются постепенно, чтобы равномерно распределить нагрузку на новый сервис. Полностью сервис развернется в течение следующих нескольких дней.

Также ранее в приложении добавилась возможность подавать несколько групп отсрочки онлайн, без обязательного посещения ТЦК.