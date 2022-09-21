ua ru
Ср, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Применял пытки к мирным жителям. Полковнику Росгвардии сообщено о подозрении

Новина українською →
Херсон, Среда 21 сентября 2022 14:35
Применял пытки к мирным жителям. Полковнику Росгвардии сообщено о подозрении Фото: прокуратура сообщила о подозрении полковнику Росгвардии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Прокуратура сообщила о подозрении полковнику Росгвардии, который с марта руководил оккупантами в Херсонской области. По его указанию российские войска пытали людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"В апреле 2022 года по его указанию оккупанты применили физическую и психологическую пытку к двум задержанным местным жителям, чтобы получить от них информацию о причастности к ВСУ, местам нахождения украинских защитников и сил обороны", - говорится в сообщении.

Оккупанты несколько дней содержали мужчин в одном из захваченных административных зданий, а также в следственном изоляторе, где систематически избивали дубинками, угрожали расправой и применяли электрический ток.

"Российские военные пытались склонить пленных к сотрудничеству, предлагая им должности в псевдоправоохранительных органах", - отметили в ОГП.

Полковнику заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее Служба безопасности объявила подозрение коллаборанту, пойманному в Харьковской области. Он возглавлял так называемую "народную милицию" в Балклии во время оккупации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Росгвардия Прокуратура
NEWS
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
Зеленский обратится к Генассамблее ООН: чего ждать от выступления президента
DAILY
Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России
Юлия Акимовакорреспондент Гауляйтеры Кремля. Кто из политиков предал Украину и стал на сторону России