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Змусить Росію зупинити війну. Кулеба закликав ЄС відмовитися від російського експорту

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 22:03
Змусить Росію зупинити війну. Кулеба закликав ЄС відмовитися від російського експорту Фото: Дмитро Кулеба (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Європу відмовивтися від російського експорту. На думку міністра, це змусить Росію сісти за стіл переговорів та припинити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС України Дмитра Кулеби.

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС очільник українського відомства закликав колег відмовитися від російських товарів.

"Лише повна блокада російського експорту змусить Росію припинити війну. Інфляційні чи рецесивні ефекти для світової економіки будуть мінімальними та точно меншими, ніж цього остерігаються", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Україна рекомендує дії, які здатні досягти того, що Путін боїться найбільше. Дії, які знищать російський експорт. Дії, які використають слабкості Росії.

"Замість того, щоб пропонувати нам робити поступки РФ заради миру, потрібно примусити путінський режим сісти за стіл переговорів і шукати прийнятні рішення", - наголосив міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що Україна все одно отримає статус кандидата в члени ЄС. І у Німеччини є вибір: очолити цей процес і вписати свої імена в історію Європи або ж спостерігати за цим процесом, але без участі її лідера.

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