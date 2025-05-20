Основатель Москвы мог быть похоронен в Киеве: эксклюзивное интервью с директором Лавры

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300 лет церковной оккупации. Как изменилась Лавра после "изгнания" Московского патриархата?

МП ушел, а монахи остались? Что сейчас происходит на территории "Нижней Лавры"?

Место выбрала сама Богородица. В чем ценность Успенского собора?

Паша "Мерседес" и митрополит Онуфрий на фресках. Как Лавру готовили к российской оккупации?

Почему Москва хотела выкупить церковь Спаса на Берестове и действительно ли там похоронен Юрий Долгорукий?

Возрождение украинской Лавры. Какое будущее ждет Заповедник?

Киево-Печерская лавра – одна из главных святынь Украины, которая сейчас переживает историческую трансформацию. После того, как из нее ушел Московский патриархат, начался сложный, но чрезвычайно важный процесс возвращения Лавры в украинское духовное пространство.

Вместо российских идеологем – украинская история, вместо пропаганды –настоящая вера, вместо имперских наслоений – собственная тысячелетняя идентичность. Но это возвращение – не только о смене арендатора. Это – об очищении, борьбе и новой ответственности всего общества.

– Как бы вы описали в нескольких словах изменения, которые произошли в Лавре после того, как из нее ушел Московский патриархат?

– Киево-Печерская лавра сейчас проходит период самой сложной и важной исторической трансформации. Она возвращается в украинское сакральное духовное пространство, и это пространство освобождается от российского нарратива, от российской пропаганды, от российской идеологии.

Это очень важный период, который зависит не только от Заповедника, не только от монахов Православной церкви Украины, которые уже начали здесь служение. Он зависит от всего общества – насколько мы будем интересоваться нашим историческим и культурным наследием. Потому что это наша национальная святыня, которая была создана почти тысячу лет назад. И она служила украинцам тысячелетия.

Она давала вдохновение, она сохраняла пантеон святых, она вдохновляла выдающихся наших исторических деятелей. И Россия, понимая все это, за последние 300 лет сделала все, чтобы лишить нас этого исторического культурного наследия.

Измененная Лавра должна нести духовные ценности, заложенные в 1150-х годах во времена основания монастыря афонским монахом Антонием. Эти черты нашей идентичности в Лавре формировались великими киевскими князьями, в литовские и козацкие времена нашими героическими гетманами, всем огромным списком выдающихся украинцев, которые были причастны к Печерской святыне.

И эта, сформированная веками нашей истории, украинская идентичность всегда была мишенью для имперской России, которая похищала и искажала наше наследие. Она заменяла все российскими маркерами, российскими нарративами, российскими легендами. От таких ключевых личностей нашей истории, как князь Константин Острожский и гетман Иван Мазепа и до легендарных, былинных персонажей, как Илья Муровлянин-Чобиток, которого московиты с ХVIII века переименовали в "Илью из города Мурома".

Киево-Печерская лавра, вид с колокольни (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Окончательно ли Московский патриархат ушел из Лавры?

– Еще нельзя сказать, что Лавра полностью освобождена от влияния московской церкви, этот вопрос сейчас рассматривается в судебных инстанциях и это одна из самых сложных частей деятельности Национального заповедника.

Суды первой инстанции вынесли решение в пользу государства. Сейчас идет апелляционное рассмотрение, и уже полтора года суд выслушивает бесконечные обращения представителей Московского патриархата на право продолжать владеть Киево-Печерской лаврой.

Ощущение такое, что эти люди рассчитывают на возвращение и ждут победы Российской Федерации в этой войне! Что будет изменено отношение украинского государства к Московскому патриархату и они восстановят свои владения здесь, в Лавре.

Российские пропагандистские материалы, которые обнаружили в Лавре (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Важно осознавать, что речь идет об огромном комплексе сооружений в центре Киева. Это территория из 79 объектов, которые были переданы в свое время в бесплатное постоянное пользование Московскому патриархату. Во время хозяйствования монастыря (МП) на этой территории было построено 17 новых сооружений – с прямым нарушением законодательства. Здесь работало несколько полноценных гостиниц, магазинов, кафе, различные бизнесы, цеха по производству церковной продукции. Все это, очевидно, работало за наличные и без надлежащего контроля.

Эти объекты еще и пользовались льготами. Это был огромный экономический модуль, за счет которого фактически существовала мощная структура продвижения российских нарративов в нашей стране.

Целые пропагандистские отделы, печатные издания, видео и радио студии –создавалось здесь, записывалось и передавалось огромной аудитории. Но на самом деле многие из этих "традиционных", как они называют, ценностей, писались под диктовку патриарха Кирилла и ФСБ. На картах Google до сих пор можно увидеть надписи на объектах Лавры "Отдел пропаганды Московского патриархата в Украине". К большому сожалению, часть украинского народа верила этой пропаганде, что мы ощущаем до сегодняшнего дня.

– Часть монахов была прописана прямо на территории Лавры?

– Да. Совершенно странная история случилась в 2000-х годах. Регистрационная служба в объектах, которые являются государственными и передавались в исключительно в пользование, прописала каким-то неизвестным образом часть монахов – около 70 человек. И теперь они рассказывают, что им Лавра принадлежит как частное жилье, и это одна из причин затягивания судебных исков.

– Что сейчас происходит в Лаврских пещерах?

– В связи с тем, что более 30 лет этим объектом владели представители Московского патриархата (пещеры в конце 1980-х были переданы именно РПЦ), сейчас созданная Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины комиссия проводит инвентаризацию тех святынь, которые там находятся. Эта работа должна обеспечить сохранность уникальных комплексов Ближних и Дальних Пещер для будущих поколений.

– Когда может завершиться инвентаризация имущества?

– Мы надеемся, что это произойдет в течение ближайших месяцев. Это будет очень важным этапом и очень важной задачей для заповедника, потому что именно заповедник должен полностью осуществлять сохранение всех памятников, в том числе и святынь, которые находятся в пещерах: иконостасов, икон, реликвий.

Государство должно понимать, в каком состоянии они находятся, как осуществляется все, что касается этих святынь, потому что это наследие всего украинского народа. И это должно быть поставлено под контроль государства, а не лиц, которые никак не отчитываются перед украинским обществом.

Территория Нижней Лавры, где до сих пор присутствуют монахи УПЦ Московского патриархата (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Известно, что на территории "Нижней Лавры" и до сих пор есть монахи Московского патриархата.

– Да, они живут в кельях, и используют для молитв часть храмов. На сегодня, до решения суда, в пределах Нижней территории, находится около 140 представителей громады Московского патриархата. Они продолжают там жить. И сейчас все, и заповедник, и монастырь, и вся украинская общественность ждет решения суда, который должен определить законность пользования сооружениями, что принадлежат государству.

– Они изолированы?

– Нет. Они могут свободно передвигаться. Но для верующих свободного доступа на Нижнюю территорию сейчас нет из-за того, что продолжается рассмотрение судебного дела.

– А как эти монахи себя ведут?

– К счастью, прошел тот период, когда вокруг Лавры были очень жесткие противостояния, были многочисленные провокации. И я верю, что часть монахов, принадлежавших к Московскому патриархату, которые являются украинскими гражданами, имеют проукраинскую позицию, будут служить лаврским святыням и народу Украины. Я уверен, что со временем, пелена российской пропаганды и влияния упадет.

Собор Успения Пресвятой Богородицы (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Расскажите, пожалуйста, о культурной и исторической ценности Успенского собора.

– По церковному преданию, это место выбрала сама Богородица. И оно является одной из важнейших точек формирования украинской истории и культуры на протяжении почти тысячелетия. С этим местом связано невероятное количество важных для нашей страны событий, судьбы выдающихся деятелей и миллионов обычных людей, которые молились в этом святом месте.

Его история чрезвычайно величественна и драматична: это периоды подъема, упадка, уничтожения, возрождения. Последний раз Большая Печерская церковь (Успенский собор) возродился только с Независимой Украиной.

В 1941 году собор был почти полностью уничтожен. Осталась только одна восьмая часть. Основная масса стен была разрушена, хотя фундаменты и нижний уровень частично сохранился. Особенно в алтарной части.

Собор Успения Пресвятой Богородицы – главный храм Лавры (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Возрождение этого собора – это как возрождение Украины. После Второй мировой войны советская власть восстановила много исторических культурных объектов по территории СССР, но действовал устный запрет возрождать главный храм Лавры. И Успенский собор удалось возродить только во времена Независимости.

В этом году исполняется 25 лет со времени его воссоздания. Это огромное свершение и народа Украины, и государственной власти, которая приняла такое решение и за два года полностью возродила эту святыню. Конечно, еще есть над чем работать, но завершение восстановления этого собора – важный символ того, что Украина состоялась как независимое государство.

– Здесь на росписях как раз изображены российские нарративы?

– Когда начали восстанавливать Успенский собор, было принято очень важное решение – возродить его в стиле XVII-XVIII веков. Многие называют этот стиль "украинское козацкое" или "мазепинское" барокко.

О том, как выглядели интерьеры собора мы знаем, благодаря замечательным рисункам, сделанным в 1860-х годах. Вернуть главному храму Лавры образ, который был характерен для мазепинской эпохи – это одна из ключевых задач. Дело в том, что в имперские времена все барочное оформление храма было уничтожено, а все росписи были выполнены в классическом русском имперском стиле конца XIX – начала XX века.

И эта задача при восстановлении была почти решена. Сейчас вы видите здесь росписи и невероятный иконостас, который в свое время был сделан при содействии гетмана Ивана Скоропадского, все это в пышном барочном стиле.

Собор Успения Пресвятой Богородицы, вид из хоров (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Но даже сюда, несмотря на то, что храм возрожден за государственный счет, кое-кто перед началом полномасштабного вторжения пытался внести имперские нарративы.

То, как готовился Московский патриархат к захвату Украины, можно увидеть в Андреевском приделе! У вас нет ощущения, что вы попадаете где-то в церковь в РФ-ии? Даже орнаментика – все это элементы нетипичные для Украины. Это исключительно имперский, так называемый русско-византийский стиль, сформированный в XIX веке под влиянием архитектуры Можайска, Калуги, Рязани.

Его задачей было формировать и поддерживать "великорусскую имперскую идею". Перед самой войной, без всяких согласований Андреевский придел по заказу руководства монастыря был самовольно расписан в этом стиле.

Ключевой момент в том, что эта часть храма имеет особое значение для истории Украины. Андреевский придел был заложен Иваном Мазепой и должен был быть возрожден именно в формах козацкого барокко. Но все рисунки здесь как будто сознательно прославляют российскую имперскую традицию и украинских деятелей, которые ей служили.

Андреевский придел (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Это деятели, которые имели определенные связи с Киево-Печерской лаврой. Но почитайте: Белгородский, Дивеевский, Арзамасский, Воронежский и так далее. То есть много святых, которых больше всего почитает российская церковь. Среди них наиболее известным, возможно, является Серафим Саровский. Это российский святой, который на сегодня является официальным покровителем ядерного оружия ерефии. Случайно ли появился этот "шедевр" перед войной?

– А дальше вы планируете это все оставлять?

– Это очень хороший вопрос на самом деле, потому что возможно это надо показывать как элемент семантической войны – как она работает. Потому что сделана огромная работа. Деньги потрачены колоссальные. Но тот нарратив, который сюда заложен, это чисто продвижение "русского мира".

Я уверен, что заказчики планировали, чтобы в 2022 году, после захвата Киева патриарх Кирилл или кто-то из других московских прихвостней должны были здесь служить в "назидание всем мазепинцам".

– То есть они готовили резиденцию?

– Попытки превратить Лавру в резиденцию патриарха Кирилла были еще в начале 2010-х годов. Причем это абсолютно серьезно неоднократно рассматривалось на государственном уровне, вице-премьерами, министрами. И слава Богу, что этого не произошло.

Фрагмент фрески в Андреевском приделе. По центру - Серафим Саровский (фото: РБК-Украина)

– То, что Лавра превратилась в центр "русского мира" в Украине, – это было недосмотром государства или здесь, возможно, есть более глубокие исторические причины?

– Этому есть огромная глубокая историческая основа, потому что значение Лавры для продвижения собственной духовной миссии империя осознала очень давно. И включение Киевской митрополии в подчинение Московскому патриарху, и лишение Киево-Печерской лавры ставропигии Константинопольского патриарха. Мало кто знает, что до 1686 года Лавра была ставропигией, то есть самоуправляемой организацией в непосредственном подчинении Константинопольского патриарха.

Но постепенно московские деятели начали использовать Лавру как элемент порабощения Украины, которая имела во времена раннего модерна все признаки независимого государства.

То, что мы знаем как Гетманщину, существовало и держалось на идентичности, которая была заложена еще в княжеские времена. Затем она была возрождена во времена Константина Острожского, Петра Могилы, Ивана Мазепы. И Россия, понимая это, в своих имперских попытках пыталась эту идентичность нивелировать. В этих процессах московская церковь играла ключевую роль и в ХХ веке, и в ХХI-м.

Очень важно осознавать, что Россия воюет не только за территорию. Она воюет за символы, которыми она хочет скрепить свою неоимперскую идею. Надо понимать, что завладеть такими объектами, как Лавра, София, другими сакральными памятниками, для имперской страны является приоритетной задачей.

– Сейчас собор в пользовании монахов Православной церкви Украины?

– Заповедник создает условия для восстановления церковного служения представителями Православной Церкви Украины. Очень важно осознавать и поддерживать возрождение украинской духовной традиции после стольких лет российского господства.

– Что-то изменилось уже с приходом ПЦУ, в частности, по оформлению?

– Эта работа только начата. Фактически, ПЦУ получила возможность служить в храмах Лавры только после указа Президента и решения СНБО. Но уже здесь появилось очень много элементов характерных для украинского стиля, для византийской или греческой традиции, которые были здесь утрачены и замещались российскими. Поэтому сейчас этот процесс продолжается. Очень непросто возрождать такой огромный храм, история которого составляет почти тысячу лет.

Купол собора (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Заметили ли вы изменения в отношении верующих с приходом ПЦУ?

– Вообще категория верующих изменилась. Даже их визуальные образы – люди в темном, очень напряженные лица. Присутствовала какая-то негативная атмосфера.

Это на уровне ощущений и визуальных образов. Многие люди, которые приходили на службы под эгидой Московского патриархата, особенно до 2014 года, были пропитаны злобной российской пропагандой, было большое количество туристов из Беларуси, России. Эти люди откровенно издевались над всем украинским, и это была часть официальной российской пропаганды еще с середины 2000-х.

Сейчас мы видим значительные изменения. Это было заметно на последние праздники. Огромное количество людей с детьми, в национальной одежде, с позитивной энергией. Звучат украинский язык и пение. Конечно, есть и русский. Но люди между собой общаются свободно. Это ощущение свободы и одновременно причастности к духовному не через принуждение, а через осознание того, что ты продолжаешь украинскую духовную традицию. Это ощущение существует.

Колокольня Киево-Печерской лавры (фото: Виталий Носач)

Количество людей увеличивается с каждым месяцем. Мы видим больший интерес к Лавре, как к украинской святыне, и украинцы начинают возвращаться именно сюда за украинскими нарративами, украинской историей, украинской духовностью.

– Именно здесь, два года назад, впервые за 300 лет прозвучала служба в Лавре на украинском языке?

– Да. Первая украинская служба состоялась на Рождество два года назад. Мы должны помнить, что духовная оккупация Лавры была осуществлена не только Московским патриархатом. Фактически этот процесс был запущен по приказу Петра І, после Мазепы. И с каждым годом эта оккупация усиливалась, вводились новые нарративы и постепенно Лавру превращали в рупор имперского влияния. И к большому сожалению, в XIX веке это было реализовано. И за все эти века первая свободная молитва на украинском состоялась только в 2023 году.

– Что можете рассказать о церкви Спаса на Берестове?

– Перед нами один из величайших памятников XII века, который связан со знаменитым киевским князем Владимиром Мономахом. Она строилась, собственно, как княжеская церковь и была усыпальницей Мономаховичей. И по исторической информации, в этом храме или возле него, похоронен основатель Москвы, сын Владимира Мономаха, Юрий Долгорукий, в то время – киевский князь.

Кстати, в конце 1990-х годов было обращение от московской мэрии с просьбой передать России территорию храма. Конечно, его отвергли.

Церковь Спаса на Берестове (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В общем, этот храм удивительный. Его несколько раз перестраивали, сейчас он объединяет несколько разных стилей – Княжеской эпохи, неоготики, барокко и классицизма. Кроме участков с уникальными изображениями начала XII века, в храме сохранились фрески, которые заказал митрополит Киевский и всея Руси, архимандрит Киево-Печерской лавры Петр Могила в 1630-х годах.

Фрески изображают самого Петра Могилу и сохранили его личную подпись. Хотя они написаны через 500 лет после основания церкви, по стилю они полностью соответствуют греческой традиции того времени.

Церковь Спаса на Берестове сохранилась не полностью – в княжеские времена XII века он был втрое больше. После разрушения в монгольские времена церковь отстроил выдающийся украинский и европейский духовный лидер ХVII века –Петр Могила.

– Сохранились ли здесь могилы князей?

– В храме и на прилегающей территории еще с XIX века осуществлялись археологические исследования. С середины ХХ века основной задачей археологов стал поиск места захоронения князя-основателя Москвы. Но их постигла неудача.

Во время исследований здесь было найдено более 700 захоронений, преимущественно – местных жителей. Но еще далеко не вся территория храма полностью исследована.

Храм Спаса на Берестове изнутри (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

– Но все найденные останки хранятся в Украине? Их не украли?

– Да, они все здесь.

– Сейчас здесь не проводят богослужений?

– У церкви Спаса на Берестове – особый режим использования – она функционирует как музей и ее могут посетить все желающие, но только с апреля по октябрь.

– Каким вы видите будущее Лавры? Как духовного центра, исторического музея или как такого национального символа Украины?

– Как по мне, это синергия между музейщиками, которые сохранили лаврские святыни в последнее столетие, и древними лаврскими традициями, что были заложены преподобным Антонием и Феодосием. И эта синергия должна работать на украинское общество, помочь нам преодолеть самые тяжелые испытания и, самое главное, не только транслировать прошлое, но и показывать определенные указатели будущего.

Имеем выдающийся пантеон исторических деятелей, которые молились в Лавре, строили и создавали выдающиеся памятники, чтили и хранили ее святыни – его украинцы должны не просто знать, но и уважать, следовать их примеру.

Мы должны вернуть себе причастность к этой тысячелетней плеяде духовных и государственных лидеров, воинов и художников, ученых и деятелей. И на фундаменте из исторических личностей прошлого строить будущее свое и всей Украины.

Я мечтаю, что Государство и Церковь смогут объединить свои усилия и сохранить Печерскую лавру как объект мирового культурного наследия, где возрождается украинская духовная традиция, базирующаяся на христианских, общечеловеческих ценностях и которая через 25 лет должна отпраздновать свое тысячелетие как мировая святыня и украинское национальное культурное достояние.