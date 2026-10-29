Основатель Binance заявил, что биржу сломали: из кошельков вывели более 2 млрд долларов

"Средства пользователей в безопасности! Это действительно похоже на излом Binance", - написал Чжао.

Он поблагодарил компании Tether и Circle за скорую заморозку украденных стейблкоинов. Чжао уточнил, что больше не управляет Binance, но как акционер ожидает, что биржа полностью покроет все потери клиентов.

Официального заявления самой Binance пока нет.

Сколько удалось заморозить

Tether заблокировала около 971 млн долларов в USDT;

заблокировала около в USDT; Circle - около 823 млн долларов в USDC.

В общей сложности это почти 1,8 млрд долларов из выведенных средств.

В 22:24 по киевскому времени из кошелька Binance 14 вывели 167 464 ETH, это около 388 млн долларов, а также 63 токена, среди них примерно 1,6 млрд долларов в USDT. За 24 секунды в тот же адрес пошли еще 28 005 ETH из кошелька Binance 16.

Адреса-получателя создали в тот же день. За 15 минут с нее перевели около 450 млн долларов в ETH в еще один новый адрес. Сервис Tree News оценил общий объем выведенных средств в 2,53 млрд долларов в более чем 60 токенах.

Накануне 28 октября Чжао призвал пользователей не открывать ссылки в электронных письмах и не загружать вложения. Он предупредил, что угроза может поступать даже от знакомых людей, компьютеры которых незаметно для них заражены вирусами.