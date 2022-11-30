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Основатель Alibaba переехал в Японию из-за давления китайских властей, - Financial Times

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Токио, Среда 30 ноября 2022 09:41
Основатель Alibaba переехал в Японию из-за давления китайских властей, - Financial Times Фото: Основатель Alibaba Джек Ма (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Основатель Alibaba Джек Ма живет в Токио уже почти шесть месяцев после того, как исчез из поля зрения общественности после давления властей Китая на технологический сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Миллиардер вел себя сдержанно после репрессий, в ходе которых китайские регулирующие органы отменили первичное публичное размещение акций Ma's Ant Group и наложили на Alibaba рекордные штрафы.

FT сообщила, что большую часть последних шести месяцев он провел со своей семьей в Токио и других частях Японии, а также посетил Соединенные Штаты и Израиль.

По данным издания, Ма посещал несколько частных клубов в Токио и стал "увлеченным коллекционером" японского современного искусства, а также изучает возможность расширения своих деловых интересов в сторону устойчивого развития.

Ма был замечен в других местах с тех пор, как он фактически исчез из поля зрения общественности в Китае, в том числе на испанском острове Майорка в прошлом году.

В последние годы китайские официальные лица нацелились на "антиконкурентную" практику некоторых крупнейших компаний страны из-за опасений, что крупные интернет-фирмы контролируют слишком много данных и слишком быстро расширяются.

В июле этого года в отчете говорилось, что Ма планировал передать контроль над Ant Group, чтобы успокоить китайских регуляторов и возобновить IPO подразделения цифровых платежей.

Его гигант электронной коммерции Alibaba впервые сообщил о стабильном росте выручки в августе, поскольку Китай боролся с экономическим спадом и новыми случаями COVID-19.

Власти США внесли компанию в список наблюдения, который может привести к ее исключению из листинга в Нью-Йорке, если она не выполнит приказы о раскрытии информации, что приведет к падению ее акций.

Отметим, Джек Ма выступил с критическими заявлениями в адрес финансовой системы Китая в октябре 2020 года. Такое заявление он сделал за несколько недель до запланированного первичного размещения акций (IPO) Ant Group - дочерней компании Alibaba. На фондовом рынке листинг был признан крупнейшим в мире IPO - его стоимость составила около 35 млрд долларов. Однако регуляторы КНР остановили листинг, сославшись на "серьезные проблемы".

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