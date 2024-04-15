Заслушал отчеты по фронту, энергетике и усилению ПВО. Зеленский провел Ставку

Ситуация на фронте

На ставке был заслушан доклад главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях, оборонных потребностях и будущих действиях Украины.

Также были представлены данные от главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко и главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о возможных действиях россиян.

Зеленский заслушал отчет министра обороны Рустема Умерова о контрактах на поставку оружия, систем РЭБ и дроны.

Ситуация с энергетикой

"Заслушал доклады представителей энергетической отрасли - Минэнерго, "Энергоатома", "Укрэнерго", "Нафтогаза" - по усилиям, которые они прилагают для защиты систем, восстановления поврежденной генерации, переподключения потребителей", - написал Зеленский.

Также был доклад вице-премьера Александра Кубракова по защите критической инфраструктуры, особенно по ситуации в прифронтовых и приграничных регионах.

"Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует" большего единения. Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и полностью эффективно", - отметил президент.

По его словам, решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть.

"То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно политической воли", - считает Зеленский.

Обстрел Украины

Напомним, российские оккупанты с марта усилили обстрелы Украины. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты.

Главной целью неприятеля стали объекты энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому по всей стране наблюдались перебои с электроснабжением.

В частности, 11 апреля враг своим ударом уничтожил Трипольскую ТЭС в Киевской области. Она была самой мощной электростанцией в регионе, а также крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Из-за такой атаки "Центрэнерго" потеряло всю свою генерацию.

Более подробно об ударе по ТЭС – в материале РБК-Украина.

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