Для захисту української мови Порошенко зробив більше, ніж всі попередні президенти, - активісти

Активісти підтримують Петра Порошенка та його ініціативи щодо захисту української мови

Активисты и представители общественных организаций публично объявили о поддержке действующего президента Украины Петра Порошенко и его инициативы относительно защиты украинского языка, закрепления его государственного статуса и укрепления его роли в публичном пространстве. Об этом они заявили во время пресс-конференции, которая состоялась в информационном агентстве "Українські новини".

"Языковой вопрос именно сейчас актуален, поэтому мы призываем депутатов Верховной Рады отбросить все споры и проголосовать за закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Считаю, что благодаря ему украинский язык действительно станет государственным. И это будет новой отправной точкой для преодоления комплекса неполноценности, который нам в течение нескольких веков пытались привить", - заявила руководитель общественной организации "Наш дом - Вита Литовская" Ирина Козловская.

Она также напомнила, что современные украинцы являются потомками Киевской Руси и наследниками великой державы, которая образовалась на востоке Европы и на протяжении нескольких веков была форпостом Европейской цивилизации, который защищал ее от монгольского нашествия.

"Наши предки фактически ценой собственного существования помешали монгольским ордам продвинуться по всей Европе. Сейчас мы оказались почти в тех же условиях. Такая же орда, но теперь из Московии, пошла войной на Украину и пытается присоединить ее к так называемому "русскому миру". Я согласна с президентом Порошенко, что этот так называемый "русский мир" не что иное, как новая форма имперской идеологии и колониального господства Москвы над нашим государством", - заявила Козловская.

По ее словам, тот факт, что президент Порошенко на протяжении всей своей каденции неустанно защищал украинский язык, говорит о его стратегическом мышлении и твердом желании сохранить нашу страну для будущих поколений украинцев.

"Если у народа отнять историческую память и язык, то эта нация является нежизнеспособной. Поэтому вопрос украинского языка трудно недооценить. В течение многих веков он претерпевал значительных притеснений со стороны Российской империи и во времена Советского Союза, когда из нас формировали "советский народ". И даже сейчас все эти кремлевские проекты, типа "Новороссии", будут иди на нашу землю. Если вспомнить нашего бессмертного классика Тараса Шевченко: "В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля". Поэтому в нашей украинской хате должен быть и наш украинский язык", - заявил депутат Киевского городского совета Тарас Криворучко.

По его словам, за последние годы, благодаря президенту Петру Порошенко, для защиты и распространения украинского языка сделано больше, чем за все годы независимости. Как добавила общественный активист Ольга Шапор, президент Порошенко еще в 2018 году подписал указ о защите украинского языка, ибо он является одним из факторов, объединяющих нацию.

"С начала обретения Украиной независимости, уже больше чем четверть века, язык был обделен вниманием, и именно из-за этого мы имеем то, что имеем - проблемы на востоке страны и в Крыму. Нас много лет пытались разъединить именно по регионам, потому что именно так победить нас было бы намного легче. И, понимая это, президент заложил прочный фундамент для защиты нашего языка, объявив десятилетие украинского языка", - подытожила Ольга Шапор.