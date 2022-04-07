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Захисники Запоріжжя отримали 200 комплектів захисної амуніції

Фото: захисники Запоріжжя отримали 200 комплектів захисної амуніції (Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Запорізькі захисники отримали від компанії "Метінвест" партію із 200 комплектів, до якого входить захисне спорядження та аптечки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Всього на закупівлю засобів захисту - бронежилетів, касок та аптечок для українських воїнів, - компанія направила 10 мільйонів євро. 450 комплектів вже отримали бійці у Києві.

"Це черговий транш допомоги нашим Збройним силам для того, щоб вони могли забезпечувати собі захист та гідно виконувати свої обов’язки й відстоювати суверенітет нашої країни від зазіхань російських окупантів", - зазначив генеральний директор ПАТ "Запоріжсталь" Олександр Мироненко.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" також направила 500 тисяч доларів на закупівлю засобів захисту для бійців територіальної оборони Запоріжжя.

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