Захисникам України виділили мільярди на забезпечення житлом, - держбюджет-2022

"Пріоритетом є виділення 5,5 млрд грн на забезпечення житлом ветеранів війни, сімей загиблих, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України", - пише пресслужба.

Зазначається, що закладені кошти забезпечать виконання обов’язків перед 4 тисячами українських військових, які захищали країну й залишились без житла внаслідок агресії з боку Російської Федерації.

Водночас було виділено кошти на функціонування Українського ветеранського фонду. Він запрацює вже у січні 2022 року.

"Держава сьогодні тримає у фокусі ветеранську політику - забезпечення житлом, і медичну, психологічну реабілітацію, оздоровлення й освітні проєкти, а також підтримку ветеранського підприємництва", – заявила міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.