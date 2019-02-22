Захисник Януковича просить суд виправити "описки" у вироку

Зокрема, адвокат просить зменшити суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича

Оболонский районный суд Киева сообщает, что в деле по обвинению Виктора Януковича защитник Александр Байдык обратился с заявлением об исправлении допущенных, по его мнению, описок в приговоре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.

В частности, адвокат просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича: совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации.

Также защитник просит исправить в резолютивной части приговора сумму процессуальных издержек, подлежащих взысканию с Януковича с 98 561 грн. 20 коп. на 58 521 грн. 20 коп.

"Сейчас Оболонский районный суд г. Киева решает вопрос о необходимости назначения судебного заседания для рассмотрения заявления защитника", - говорится в сообщении.

Подчеркнем, приговор суда не вступил в законную силу и обжалован стороной защиты.

Напомним, государственный адвокат экс-президента Виктора Януковича Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда по делу о государственной измене.

Как писало РБК-Украина ранее, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в госизмене и ведении агрессивной войны, а также приговорили к 13 годам тюрьмы.

При этом адвокаты президента-беглеца считают приговор политическим преследованием.