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"Захисник дітей". Україна встановила особу окупанта, який зґвалтував немовля

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Київ, Вівторок 12 квітня 2022 11:27
"Захисник дітей". Україна встановила особу окупанта, який зґвалтував немовля Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський заявила, що Україні вдалося встановити особу російського військового, який зґвалтував немовля. За його словами, окупант родом з Пскова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського до парламенту Литви.

"Встановлено навіть цю особу (зґвалтував немовля, - ред.), російський воїн Бичков з Пскова, десантник або спецназ, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з немовля. Ось такий російський військовий "захисник дітей", - заявив президент.

Він також висловив думку, що російські пропагандисти вже почали виправдовувати такі дії російського військового.

"Російські пропагандисти, мабуть, вже почали це виправдовувати. Ймовірно, кажуть, що цього не було, а якщо було, то це був захист російськомовних", - додав Зеленський.

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