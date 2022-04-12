"Защитник детей". Украина установила личность оккупанта, изнасиловавшего младенца

Президент Владимир Зеленский заявила, что Украине удалось установить личность российского военного, который изнасиловал младенца. По его словам, оккупант родом из Пскова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к парламенту Литвы.

"Установлено даже это лицо (изнасиловавший младенца, - ред.), русский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназ, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный "защитник детей", - заявил президент.

Он также выразил мнение, что российские пропагандисты уже начали оправдывать такие действия российского военного.

"Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Вероятно, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоязычных", - добавил Зеленский.