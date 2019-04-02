Захист Мангера хоче видалити активістів із зали суду

Фото: судове засідання (Аліна Кондратенко/РБК-Україна)

Адвокат заявив, що активісти здійснюють тиск на суд

Захист підозрюваного у замовному вбивстві Катерини Гандзюк Владислава Мангера просить видалити із зали суду активістів. Про це заявив адвокат Олександр Шадрін, передає кореспондент РБК-Україна.

Захисник зазначає, що активісти здійснюють тиск на суд.

"Зараз ми бачимо тиск на суд. Я прошу вільним слухачам так званим зробити зауваження за поведінку. На перший раз зробити зауваження, а другий раз - видалити із зали суду", - заявив адвокат.

Слід зазначити, що адвокат Мангера в ході судового слухання говорив російською мовою. Активісти, в свою чергу, обурилися з цього приводу і наполягали на виступі державною мовою.

Так, захист Мангера хоче в залі судового засідання сьогодні дослідити протокол допиту Євгенії Закревської.

"Закревська має мету тиску на суд до того, щоб відстоювати вину Мангера. Саме така її мета у даному провадженні, я вважаю", - заявив адвокат Дмитро Ільченко.

Втім, Закревська зазначила, що вона була допитана в якості потерпілої в іншому провадженні. Вона вбачає у таких діях адвокатів спроби тиску, щоб усунути її із справи. Тому, за її словами, сторона захисту навмисно наполягає на заслуховуванні протоколу її допиту, щоб здійснити тиск на неї з метою виводу її із справи.

"З метою усунення сумнівів в упередженості судді, даний протокол (допиту Закревської, - ред.) буде досліджуватись у судовому засіданні. Суд вважає, що у даному судовому засіданні слід продовжити розгляд без участі представника потерпілого", - зазначила суддя Лідія Щебуняєва.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва ухвалив відкласти розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу Владиславу Мангеру.

Як писало РБК-Україна раніше, на минулому засіданні захист Мангера заявив відвід головуючій судді Щебуняєвій.

Раніше Київський апеляційний суд постановив залишити без задоволення апеляційні скарги прокурорів і адвокатів щодо Владислава Мангера. Зокрема, суд прийняв постанову слідчого судді Шевченківського суду від 15 лютого з визначенням застави 2,5 млн гривень залишити без змін, а апеляційні скарги адвокатів і прокурорів залишити без задоволення.