На засіданні української делегації в ТКГ був присутній Фокін

Фото: Вітольд Фокин (obozrevatel.com)

Він поки що не є учасником делегації

Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін 3 серпня взяв участь у зустрічі української делегації Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він поки що не є учасником делегації.

Про це заявив представник Донецька в переговорах Сергій Гармаш.

Він розповів, що відбулася перша зустріч з новим главою делегації Леонідом Кравчуком.

"З ним прийшов і Вітольд Фокін. У якому статусі - незрозуміло, але зі слів Єрмака я зрозумів, що йому теж пропонують увійти в ТКГ, проте він ще не прийняв рішення", - написав Гармаш.

Представник Донецька зазначив, що новий глава делегації "нічого "зрадного" не озвучував і не пропонував".

"Ось Вітольд Павлович мене здивував. Давно я не чув в своєму оточенні вислову "народ Донбасу". Видно, що він багато дивиться телевізор... Було враження, що екс-прем'єр приїхав не з хутора під Києвом, а з окупованої території. Але це теж корисно. Головне, що він був щирий у своєму переживанні за людей і за країну, все інше (якщо він погодиться працювати в делегації) зітреться суворою реальністю небажання Москви ні на які компроміси ", - додав Гармаш.

Нагадаємо, в кінці липня з української делегації в ТКГ вийшов другий президент України Леонід Кучма. Незабаром замість нього делегацію очолив перший президент Леонід Кравчук. Після призначення, Кравчук заявив, що не виключає кадрові зміни в українській делегації в ТКГ.

Минулого тижня стало відомо, що учасником Тристоронньої контактної групи по Донбасу може стати перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін.

Пізніше Кравчук заявив, що кандидатуру Фокіна запропонував Єрмак.