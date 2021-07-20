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На засіданні ТКГ з новим модератором ОБСЄ стався скандал: Гармаш розповів подробиці

Автор: Сергій Пишкін

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш розповів про нещодавній скандал під час чергового засідання. Делегація Росії та представниця Луганську образились через слова нового модератора ОБСЄ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Сергія Гармаша в ефірі каналу "Україна 24".

"Був, можна сказати, скандал на гуманітарній підгрупі, тому що новий модератор від ОБСЄ на відміну від колишнього - пана Тоні Фріша - назвав Росію стороною конфлікту", - розповів Гармаш.

Як відзначив представник української делегації в ТКГ, слова модератора від ОБСЄ викликали незадоволення російської делегації та представниці з Луганська.

Варто відзначити, що 23 червня посли Тоні Фріш та П'єр Морел вийшли зі складу переговорного процесу.

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