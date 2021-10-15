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На засіданні РНБО ухвалили дві нові стратегії: Данілов розповів які

Автор: Дмитрий Кузнецов

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) були прийняті дві нові стратегії. Йшлося про біологічний захист та інформаційну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Ще одне питання, яке розглядалося, - це стратегія біологічного захисту. Ви знаєте, які хвороби вирують у світі, вони стали для нас викликом", - сказав Данілов.

Він уточнив, що ця стратегія затверджена РНБО для можливості врегулювати дану сферу і щоб всі органи могли реагувати на виникаючі виклики.

Секретар РНБО додав, що друга стратегія, затверджена на засіданні, стосується інформаційної безпеки. За його словами, в ході обговорення цього питання виникли дискусії.

"Мова йде про інформаційну безпеку, тому що Ви знаєте, що є агресія РФ на інформаційному фронті. Вони використовують ЗМІ для впливу на Україну. Ця стратегія була прийнята на засіданні РНБО", - додав він.

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РНБООлексій Данілов