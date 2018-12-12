На засіданні ГА Україна поінформувала членів ООН про дії РФ в Азовському морі

Фото: ООН (un.org)

Представники України розказали про загрозу безпеці судноплавства

На пленарному засіданні Генеральної Асамблеї Україна детально поінформувала держав-членів ООН про незаконні дії Російської Федерації, що загрожують безпеці судноплавства у Чорному та Азовському морях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку.

"Докладні звіти про загрози безпеці судноплавства в морських районах, прилеглих до тимчасово окупованої Автономній Республіці Крим та міста Севастополь, Україна, представляються Україною кожні півроку з 1 січня 2017 року і поширюються Секретаріатом ІМО відповідно до рішення Комітету з безпеки на морі", - йдеться в тексті заяви.

Як повідомляється, на пленарному засіданні була озвучена теза про те, що Росія посилила свої суперечки з Україною.

"На жаль, сьогоднішня реальність така, що Росія продовжувала свої незаконні дії в Чорному, Азовському і Керченській протоках і посилила свої суперечки з Україною. В результаті незаконного будівництва моста через Керченську протоку ця держава порушила численні положення, в тому числі ті, які стосуються прав України в її територіальному морі, зобов'язань Росії щодо захисту морського середовища і зобов'язання Росії не перешкоджати транзитному проходу через Керченську протоку", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель, під час телефонних переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, вимагала звільнити українських моряків, що були захоплені під час атаки поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018.