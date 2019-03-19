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Засідання Ради у четвер можуть продовжити до ухвалення "мовного закону"

Новини » Політика    19.03.2019 - 18:24
Засідання Ради у четвер можуть продовжити до ухвалення "мовного закону"
Фото: глава парламенту Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

До другого читання було подано 2082 правки, з яких нардепи розглянули лише 30%

Пленарне засідання Верховної ради може бути продовжено у четвер, 21 березня, до моменту ухвалення "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

Зазначимо, що до закону до другого читання було подано 2082 правки.

"Цілком можливо, що засідання у четвер буде продовжено", - повідомив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, Рада у вівторок, 19 березня, розглянула понад 30% поправок до "мовного закону" - законопроекту №5670-д про функціонування української мови як державної. Так, усього в законі 2082 правки, парламентарі ж розглянули вже 656 поправок.

Як писало РБК-Україна раніше, глава комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький заявив, що прийняття "мовного закону" передбачає прийняття додаткового закону про мови національних меншин. Нардеп також зазначив, що закон про українську мову не обмежує права громадян, які спілкуються на інших мовах.

Відзначимо, раніше спікер ВР Андрій Парубій заявив, що окремі парламентарі свідомо затягують розгляд "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної". Голова Ради зазначив, що у зрив прийняття закону вкладаються величезні ресурси, в тому числі і медійні.

Рада розглянула понад 30% правок до "мовного закону" у вівторок "Мовний закон" передбачає ухвалення додаткового закону, - комітет ВР
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