"Зоря" вирвала перемогу у "Шахтаря" на останній хвилині

Початок матчу був за "гірниками". Кілька разів не дуже вдало пробивав Мораєс, а потім гарний момент втратив Тітки - бразильця вивели на ударну позицію в штрафному, але його удару пролетів поруч з ближньою "дев'яткою".

Ближче до середини тайму гравці "Зорі" ініціативу перехопили і мали кілька моментів, щоб відкрити рахунок в матчі. Найреальнішим був "удар скорпіона" від Вернидуба. Але голкіпер "Шахтаря" Трубін відзначитися луганчанам не дав.

Другий тайм почався з атак "гірників". А на 80-й хвилині матчу "Шахтар" отримав бонус. Головний арбітр матчу Катерина Мондзуль після перегляду VAR показала пряму червону Жуніору Рейсу за фол на форварда "Шахтаря" Жуніорі Мораєсі. Спочатку бразильцеві була показана "жовта".

"Гірники" кинули всі сили на атаку. В останні хвилини донецький клуб був кілька разів близький до голу, найбільш реальний шанс змарнував вперше вийшов зі старту в цьому сезоні Ісмаїлі - він отримав м'яч у штрафному, але його удар заблокував Абу Хана. А вже на 94-й хвилині Аллах'яр втік в швидку контратаку від власного штрафного і відпасував на єдиного партнера, що його підтримав. Іванисеня з лінії воротарського пробив повз Трубіна - 1:0.

Таким чином перемога дозволила "Зорі" підібратися до "Шахтаря" на відстань 4 очок. При цьому у луганчан є матч в запасі. А ось "гірники" ризикують відпустити "Динамо". Зараз у киян 2 очки переваги. Сьогодні о 19:30 в останньому матчі 16-го туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" на виїзді зіграє з "Львовом".