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"Зоря" дізналася суперників по групі Ліги Європи

Автор: Вера Олейник

Луганська "Зоря" за підсумками жеребкування дізналася своїх суперників у груповому раунді Ліги Європи. Україна представлена на цій стадії турніру лише одним клубом.

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Команда Віктора Скрипника потрапила в групу G, де зіграє з португальською "Брагою", англійським "Лестером" і грецьким АЕКом.

Луганський клуб вийшов у групову стадію Ліги Європи напряму як бронзовий призер української Прем'єр-ліги минулого сезону.

Нагадаємо, кваліфікаційний етап турніру не змогли подолати дві українські команди - ковалівський "Колос" та чернігівська "Десна". Дебютанти поступились хорватській "Рієці" і німецькому "Вольфсбургу" відповідно.

Напередодні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Чемпіон України "Шахтар" зіграє з "Реалом", "Інтером" і "Боруссією" М, а віцечемпіон "Динамо" зустрінеться з "Ювентусом", "Барселоною" та "Ференцварошем".

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