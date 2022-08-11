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"Зоря" розгромно поступилася в Румунії та вилетіла з Ліги конференцій

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Крайова, Четвер 11 серпня 2022 22:25
"Зоря" розгромно поступилася в Румунії та вилетіла з Ліги конференцій Фото: На другий матч "Зорі" не вистачило (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

Поразкою з великим рахунком завершився матч-відповідь луганської "Зорі" проти румунської "Універсітаті" з Крайової в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга конференцій, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

"Універсітатя" – "Зоря" – 3:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Сілва, 5, Баярам, 53, Банку, 57

Господарі задали тон поєдинку зі стартових секунд, створивши момент для Івана на першій же хвилині. А вже на 5-й повели в рахунку. Це Баярам подав кутовий, а Сілва з меж воротарського майданчика головою спрямував м'яч у кут.

У середині першого тайму міг забивати Банку. Оборонець підстеріг можливість після парируваного Мацапурою удару того ж Баярама, але постріл флангового виконавця просвистів поруч зі стійкою.

Натомість луганці після нокдауну в дебюті повноцінно стати на ноги до перерви так і не змогли. Хіба що Імереков "у роздягальню" бив головою після навісу Чурка зі стандарту, проте влучив у голкіпера.

На другі 45 хвилин "Зоря" вийшла зарядженою відігратися. Однак, гра попереду в команди не пішла, а запал після розмови з тренерським штабом вивітрився ще до створення бодай напівмоментів.

Зате "Універсітатя" швидко перехопила ініціативу та шокувала український клуб подвійним ударом за якихось чотири хвилини. Спершу Баярам ефектно пробив з льоту в межах карної зони після невдалого виносу Назарини – 2:0.

А згодом крайовці результативно завершили атаку правим флангом. Мацапура перевів простріл Баярама звідти прямісінько в центр штрафного майданчика, де Кольїч відкинув під удар Банку – лівий оборонець "Універсітаті" не схибив.

У такій ситуації "Зоря" мала забивати вже двічі, аби перевести гру в овертайм. До честі луганців, вони спробували зламати хід подій. Найкращі моменти розмочити рахунок мали Чурко та Крістіан, але обоє головою спрямували м'яч повз стійку після навісів.

Фінальний штурм луганці організувати не зуміли та заслужено поступилися. Поразка в Крайові змусила "Зорю" завершити виступи в єврокубках у нинішньому сезоні. Із п'яти представників у турнірах УЄФА Україна залишилася з трьома...

До слова, у вівторок "Динамо" переграло "Штурм" в овертаймі матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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