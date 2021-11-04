"Зоря" на останніх хвилинах вирвала перемогу у ЦСКА у Лізі конференцій та зрівнялися з "Ромою"

Луганська "Зоря" на останніх хвилинах змогла вирвати перемогу у болгарської ЦСКА-Софії в четвертому турі Ліги конференцій. Перемога дозволила луганчанам на час зрівнятися за очками з "Ромою".

Команди розпочали поєдинок досить неспішно. Перший небезпечний момент виник лише у середині таймі. Саядманеш подав з лівого флангу, а Фаворов відразу пробив у ворота, але кіпер болгарського клубу на удар зреагував.

У другому таймі гра трохи пожвавішала. Причому гравці "Зорі" могли "привезти" собі гол через власні помилки. Добре, що обійшлося. А наважилося все на останніх хвилинах. Допомогли іранські легіонери "Зорі". Спершу на 87-й хвилині Шахаб змістився з правого флангу і пробив у ближній кут, що зняло зненацька воротаря суперників - 1:0.

А вже на п'ятій компенсованій хвилині фінальну крапку поставив Саядманеш, відправивши м'яч уже у порожні ворота після передачі Шахаба - 2:0.

Перемога дозволила луганчанам на якийсь час зрівнятися з "Ромою". В обох клубів по 6 очок. Щоправда, римляни сьогодні ще грають свій матч проти "Буде-Глімта", який із сімома балами лідирує у групі C.

"ЗАРЯ" - ЦСКА-СОФІЯ 2:0

Шахаб, 87, Саядманеш, 90+5

"Зоря": Мацапура - Фаворов, Вернидуб, Імереков, Снурніцин (Жуніньо, 71) - Цвек - Хомченовський, Булеца (Алефіренко, 90), Саядманеш - Луньов (Крістіан, 78), Шахаб

ЦСКА-Софія: Бузатто - Туріцов, Метью, Лам, Мазіку - Йомов, Юга (Крастєв, 88), Джефферсон, Вільдшут (Бе, 73) - Кері - Кайседо