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"Заручники особисто Путіна". На "Азовсталі" перебувають близько 2 тисяч людей, - МВС

Фото: "Азовсталь" (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

У Маріуполі, на заводі "Азовсталь" на даний час перебувають від 1,5 до 2 тис. цивільних. Їх евакуацію президент РФ Володимир Путін тримає на особистому контролі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенко в ефірі національного телемарафону.

"Ми повинні розуміти, що питання звільнення заручників Маріуполя - це особисте питання Володимира Путіна. В цьому випадку він особисто приймає рішення, що робити з цими людьми - відпускати, не відпускати й так далі", - пояснив він.

За словами Денисенка, кількість людей, що ховаються в катакомбах "Азовсталі" різняться - від 1,5 до 2 тис. цивільних.

Радник міністра додав, що наразі Україна робить все можливе для того, щоб врятувати мешканців Маріуполя.

"На жаль, це питання, яке особисто тримає Путін. Ці люди - це заручники Володимира Путіна", - підкреслив Денисенко.

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