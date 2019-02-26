Закордонні партнери радять Україні позбавитися від усього пострадянського, - Клімкін

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Повільний темп реформ не зменшує кількості міжнародних партнерів України

Усі закордонні партнери України радять нашій країні у наступні роки сфокусуватися на позбавленні від "усього пострадянського". Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

Зі слів міністра, одним із найважливіших кроків у цьому напрямку є боротьба із корупцією.

"Усі наші партнери кажуть, що наступні роки мають бути сфокусовані на тому, щоб остаточно позбавитися від усього, що є в Україні пострадянського. І боротьба з корупцією - це важливий момент, мегаважливий - це вся судова система, оскільки без цього немає справедливості, немає політики, яку ми хочемо робити", - зазначив Клімкін.

Він також наголосив, що повільний темп впровадження окремих реформ в Україні не зменшить кількість її міжнародних партнерів.

"Зменшити кількість партнерів (повільні реформи, - ред.), звичайно, ні. Те, що ми маємо робити більше - це всім зрозуміло… Але одночасно, і це на 100% я можу сказати, наші друзі і партнери будуть нас і надалі підтримувати. Те, що вони нас спонукають - це супер, але мають і допомагати в багатьох речах", - вважає глава МЗС.

Нагадаємо, раніше в посольстві США в Україні заявили, що корупція заважає українцям досягти економічного і політичного прогресу.