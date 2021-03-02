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Зарплату мобільних бригад прив'яжуть до числа вакцинацій: 25 гривень за перше щеплення

Новость на русском → Україна, Вівторок 02 березня 2021 16:56
Зарплату мобільних бригад прив'яжуть до числа вакцинацій: 25 гривень за перше щеплення Фото: вакцинація (freepik)
Автор: Юлія Струк

Національна служба здоров’я України повідомила, що зарплату мобільних бригад прив'яжуть до числа вакцинацій. За перше щеплення платитимуть 25 гривень.

Про це повідомляє прес-служба НСЗУ.

Вказано, що відомство оприлюднило оголошення про укладення договорів за напрямом вакцинація проти COVID-19. НСЗУ укладатиме договори за цим пакетом із медзакладами, які будуть у переліку, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації держрівня через розповсюдження COVID-19.

Зазначається, що на першому етапі вакцинації у цих закладах будуть сформовані мобільні команди.

У перший місяць роботи команди на одну мобільну команду НСЗУ виплачуватиме 8 тисяч гривень.

"Далі оплату надавачі послуги будуть отримувати за результатами роботи. Тобто за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу. Інформацію про здійснену вакцинацію надавачі вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ здійснюватиме оплату за фактично надані послуги", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Програмі медичних гарантій-2021 заклали пакет вакцинації від коронавірусу. Він буде безкоштовним для громадян.

Як писало РБК-Україна, у Програмі медичних гарантій заклали близько 10 млрд гривень на боротьбу з COVID-19.

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