Зарплату мобільних бригад прив'яжуть до числа вакцинацій: 25 гривень за перше щеплення

Національна служба здоров’я України повідомила, що зарплату мобільних бригад прив'яжуть до числа вакцинацій. За перше щеплення платитимуть 25 гривень.

Вказано, що відомство оприлюднило оголошення про укладення договорів за напрямом вакцинація проти COVID-19. НСЗУ укладатиме договори за цим пакетом із медзакладами, які будуть у переліку, визначеному керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації держрівня через розповсюдження COVID-19.

Зазначається, що на першому етапі вакцинації у цих закладах будуть сформовані мобільні команди.

У перший місяць роботи команди на одну мобільну команду НСЗУ виплачуватиме 8 тисяч гривень.

"Далі оплату надавачі послуги будуть отримувати за результатами роботи. Тобто за фактичну кількість провакцинованих осіб: 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу. Інформацію про здійснену вакцинацію надавачі вноситимуть до електронної системи охорони здоров’я і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ здійснюватиме оплату за фактично надані послуги", - сказано у повідомленні.