У Програмі медгарантій передбачили безкоштовний пакет вакцинації від COVID-19

У Програмі медичних гарантій-2021 заклали пакет вакцинації від коронавірусу. Він буде безкоштовним для громадян.

Нова програма почне діяти з 1 квітня 2021 року. Зокрема, у проекті Програми медгарантій на 2021 рік передбачили 35 пакетів медичних послуг, серед них - пакет вакцинації проти COVID-19.

"У програму введено окремий пакет вакцинації від COVID-19. Національна служба здоров’я буде залучена у процес вакцинації. Ми перевірятимемо відповідність вимогам та укладатимемо договори із чітко визначеними медзакладами, спроможними здійснити вакцинацію", - сказав очільник НСЗУ Андрій Віленський.

Він запевнив, що відомство буде сплачувати за надані послуги закладам протягом усього періоду, поки триватиме вакцинація в Україні.