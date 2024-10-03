Зарплаты женщин и мужчин в Украине: кто зарабатывает больше

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Равны в профессиях, но не в зарплатах?

Равенство трудовых прав для обоих полов закреплено в Украине на законодательном уровне, хотя на практике до сих пор действуют дискриминационные нормы. Сугубо "мужские" профессии исчезли только в 2017 году, когда был отменен приказ Министерства здравоохранения со списком 450 профессий, которые считались "опасными для здоровья" женщин.

Полномасштабная война еще больше изменила ситуацию с гендерным равенством. Из-за мобилизации мужчин работодатели начали активнее привлекать женщин на "нетипичные" должности в сфере транспорта, строительства, аграрного сектора.

Однако приближение к балансу между женщинами и мужчинами в профессиях не означает равенства в оплате труда.

Эта проблема существует не только в Украине, но и во многих других государствах.

На Всемирном экономическом форуме в 2023 году представили аналитические данные, свидетельствующие о том, что на устранение гендерного разрыва в зарплатах на глобальном уровне понадобится 131 год. Украина находится на 66 месте среди 146 стран мира по уровню прогресса усилий по преодолению гендерного разрыва.

До полномасштабного вторжения РФ, по данным Госстата, разница в оплате труда между женщинами и мужчинами в Украине составила 18,6% (2021 год).

"На практике это означает, что женщинам приходится работать больше, чтобы получать столько же, сколько мужчины – в среднем это 6,5 года дополнительного труда", – отмечали в Министерстве экономики.

Уже во время войны уровень трудоустройства женщин вырос по сравнению с довоенными показателями (51% против 43%), однако гендерный разрыв в зарплатах только обострился.

Фото: во время войны все больше женщин работают на "нетипичных" должностях (Getty Images)

Средняя заработная плата женщин в 2023 году на общем уровне составила 69% от уровня оплаты труда мужчин, а в бюджетной сфере – всего 50%. Это данные исследования Госслужбы занятости, Федерации работодателей и Helvetas Swiss Intercooperation.

В то же время авторы исследования отмечают, что такое увеличение разрыва обусловлено тем, что в показателях зарплат мужчин учтен уровень оплаты труда военнослужащих ВСУ, который значительно выше среднего.

Причины гендерного разрыва и разделение по профессиям

Гендерный разрыв на рынке труда имеет ряд причин. В частности, это предубеждения общества о роли женщины.

Обычно мужчины преобладают на руководящих должностях, женщины – в менее прибыльных секторах экономики или на должностях с более низким уровнем оплаты труда.

К тому же из-за неравномерного распределения семейных обязанностей, ухода за детьми, женщины имеют меньше времени на профессиональное развитие.

Отпуск по уходу за ребенком, которым чаще пользуются женщины, также влияет на их опыт и карьерные возможности.

Относительно уровня оплаты труда, по данным Госстата до полномасштабной войны (2021 год), наибольший разрыв в зарплатах мужчин и женщин наблюдался в следующих сферах деятельности:

промышленность (25%);

финансовая и страховая деятельность (32%);

деятельность в сфере культуры и спорта, отдыха и развлечений (34%).

Фото: мужчины преобладают на руководящих должностях (freepik.com)

На сегодня Украина держит первенство по глобальному показателю привлечения женщин в профессиональные и технические сферы. В то же время, только 15% компаний принадлежат женщинам и только в 17,7% бизнесов женщины занимают руководящие должности.

Как отмечается в отчете организации UN Women Ukraine за 2023 год, Украина лидирует по показателю привлечения девушек к обучению в заведениях среднего и высшего образования. Но это не дает гарантии, что женщины в выбранной сфере не будут получать меньше.

В документе говорится, что гендерный разрыв все еще остается в таких специальностях как педагогика, ІТ, сельское хозяйство, медицина, социальные науки.

Распределение профессий по гендеру также отследил украинский аналитический центр СEDOS в 2023 году на примере профессионального высшего и высшего образования:

Мужчин учится больше по инженерным, машиностроительным, транспортным и аграрным специальностям ;

; Число женщин преобладает на образовательных, медицинских, художественных и гуманитарных специальностях.

Какой путь к преодолению дискриминации женщин на рынке труда

Чтобы преодолеть разрыв между уровнем оплаты труда мужчин и женщин в Украине, правительство представило Национальную стратегию к 2030 году, цель которой – достичь сокращения разницы в зарплатах с довоенного показателя 18,6% до 13,6%.

Стратегия содержит набор инструментов для усиления роли женщин на рынке труда:

внедрение изменений в трудовом законодательстве;

реализация программ для поддержки женских бизнесов (денежные гранты);

реализация программ по профессиональному обучению и переобучению украинок.

Фото: для преодоления гендерного разрыва запускают программы профессионального переобучения (Getty Images)

В Министерстве экономики объяснили, что утверждение новых положений Трудового кодекса предоставит женщинам дополнительные возможности для профессиональной реализации и усилит защиту их прав.

В частности, будет законодательно закреплен принцип одинаковой оплаты труда женщин и мужчин за труд равной ценности, урегулирована правовая защита работающих женщин исключительно в рамках положительной дискриминации, что будет способствовать повышению их конкурентоспособности.

Кроме того, женщины должны получить больше возможностей работать по гибкому графику, дома или дистанционно.

Дополнительно будут предусмотрены гарантии работницам, кормящим ребенка. Женщины будут самостоятельно принимать решения о привлечении к работе в ночное время или направлении их в командировку.

"Как показывают подсчеты McKinsey Global Institute, если бы женщины были вовлечены в рынок труда, равно как и мужчины, глобальный ВВП на протяжении 2015-2025 годов вырос бы на 26%", – отметила первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

При подготовке материала использовались: публикация Правительственного портала, сообщение на Facebook-странице кампании "Звісно, зможеш!", публикация на сайте Федерации работодателей Украины, отчет организации UN Women Ukraine за 2023 год, данные Госстата о среднемесячной заработной плате по полу и видам экономической деятельности.