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Зарплаты украинцев за год выросли на 20%, - Минэкономики

Фото: Средняя зарплата в Украине выросла до 21 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя зарплата штатных работников в Украине за 2024 год выросла на 20,3% до 20 985 гривен. Рост реальных зарплат (с учетом инфляции) составил 13%.

Об этом сказал заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа, сообщает РБК-Украина с усилением на его заявление.

Таким образом, номинальный рост зарплат в 2024 году был выше предыдущих ожиданий правительства (20 581 гривен). Рост реальных зарплат также превысил ожидания (12%).

Минэкономики по-прежнему прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24 389 гривен. В реальном измерении зарплаты вырастут на 8,1%.

Телюпа сообщил, что в правительстве прогнозируют инфляцию в 2025 году на уровне 9,5% (декабрь к декабрю). В то же время прогноз по росту ВВП также остается без изменений - 2,7%.

 

Напомним, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Зарплата в долларах в третьем квартале 2024 года достигла 532 долларов и превысила довоенный уровень.

По данным Минэкономики, Украина во время войны вышла на рекордный ВВП на душу населения.

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Зарплата в УкраинеМинистерство экономики