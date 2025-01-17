Зарплаты украинцев за год выросли на 20%, - Минэкономики

Таким образом, номинальный рост зарплат в 2024 году был выше предыдущих ожиданий правительства (20 581 гривен). Рост реальных зарплат также превысил ожидания (12%).

Минэкономики по-прежнему прогнозирует, что в 2025 году средняя зарплата вырастет до 24 389 гривен. В реальном измерении зарплаты вырастут на 8,1%.

Телюпа сообщил, что в правительстве прогнозируют инфляцию в 2025 году на уровне 9,5% (декабрь к декабрю). В то же время прогноз по росту ВВП также остается без изменений - 2,7%.